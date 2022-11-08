Haberler Kayserispor Çağdaş Atan: Konyaspor bizim için final maçı

Çağdaş Atan: Konyaspor bizim için final maçı

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, pazar günü karşılaşacakları Arabam.com Konyaspor müsabakası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 22:02
Çağdaş Atan: Konyaspor bizim için final maçı
Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, pazar günü karşılaşacakları Arabam.com Konyaspor müsabakasının kendileri için final maçı özelliği taşıdığını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK AŞ tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen "Kayserispor Aşkı, Sanat Aşkı" isimli sergi açıldı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, yaptığı konuşmada, futbol takımının kentin en önemli markası olduğunu söyledi. Takımın aldığı başarılardan dolayı şehirde bir coşku yaşandığına değinen Gözbaşı, şu anda Kayserispor'un bütün Türkiye'nin konuştuğu bir takım haline geldiğini anlattı.

Üç seneden beri değişen ekonomik koşullar, gelirlerin beşte bire düşüp, masrafların beş katına çıkması gibi birçok zorlukların yaşandığını ifade eden Gözbaşı, "Gelinen bu noktada, bu coşkuyu yaşarken bu güzel ivmeyi kaybetmemek için benim ve yönetimimin gücünün yetmediği yerlerde şehrin, camianın takımına sahip çıkması gerekiyor. Bu güzel günü yaşarken bunu da hatırlatıp nice daha güzel günlere hep birlikte görmeyi diliyorum." diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri'de spora gereken desteği verdiklerini dile getirdi. Sergide, 29 branşta 339 eserin KAYMEK'in öğrencileri tarafından yapıldığını belirten Büyükkılıç, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Amacımız Dünya Kupası arasına lig ikincisi girmek"

Kayserispor Teknik Direktörü Atan da "Sayın Başkanımız ve yönetimimizle ilk buluştuğumuzda amacımız şehri arkamıza alıp bir bütünlük sağlamaktı. Tabii ki aldığımız olumlu sonuçlar bunun daha kolay olmasını sağladı." dedi.

Konyaspor maçının çok önemli olduğuna dikkati çeken Atan, şöyle konuştu:

"Gerçekten şehrin ve seyircimizin desteğine çok ihtiyacımız var. Sağ olsun Kapalı Kale Grubu bizi deplasmanlarda da içerde de çok iyi destekliyor. Konyaspor maçı bizim için final gibi maç. Çünkü bu hafta diğer maçlara baktığımız zaman rakiplerimiz kendi aralarında oynuyorlar. Amacımız Dünya Kupası arasına lig ikincisi olarak girebilmek."

Sergi açılışına Kayserisporlu futbolcular da katıldı.

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