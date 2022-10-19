Kayseri PFDK’ya sevk edildi

Kayserispor, ligin 10. haftasında sahasında oynadığı Galatasaray maçında talimatlara aykırı hareket ve usulsüz seyirci alınmasından ötürü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ayrıca Savaş Aktı, Erdal Yol ve Serhat Çolak'ın da sevk edildiği kaydedildi.
Kayserispor, ligin 10. haftasında sahasında oynadığı Galatasaray maçında talimatlara aykırı hareket ve usulsüz seyirci alınmasından ötürü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ayrıca Savaş Aktı, Erdal Yol ve Serhat Çolak'ın da sevk edildiği kaydedildi.