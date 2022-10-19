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Kayseri PFDK’ya sevk edildi

Kayserispor, ligin 10. haftasında sahasında oynadığı Galatasaray maçında talimatlara aykırı hareket ve usulsüz seyirci alınmasından ötürü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ayrıca Savaş Aktı, Erdal Yol ve Serhat Çolak'ın da sevk edildiği kaydedildi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
Kayseri PFDK’ya sevk edildi
Kayserispor, ligin 10. haftasında sahasında oynadığı Galatasaray maçında talimatlara aykırı hareket ve usulsüz seyirci alınmasından ötürü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ayrıca Savaş Aktı, Erdal Yol ve Serhat Çolak'ın da sevk edildiği kaydedildi.
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