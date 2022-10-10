SÜPER LİG HABERLERİ | Yukatel Kayserispor'da Nurettin Korkmaz sezonu kapattı

Yukatel Kayserispor'un genç futbolcusu Nurettin Korkmaz sakatlandı. 2002 doğumlu futbolcunun sezonu kapattığı belirtildi.

Yukatel Kayserispor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Ümraniyespor maçı öncesi sakatlanan Nurettin Korkmaz'ın MR'ı çekildi. İlk tetkikleri yapılan Nurettin Korkmaz'ın sağ bacak ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak Nurettin Korkmaz, sezonu kapattı.

Yukatel Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nurettin Korkmaz, Ümraniyespor müsabakası hazırlıkları çerçevesinde 7 Ekim 2022 Perşembe günü yapılan antrenmanda sağ dizinden sakatlanmıştır. Yapılan tetkik ve muayene neticesinde sağ diz ön çapraz bağında kopma tespit edilmiştir. Oyuncumuza acil şifalar diliyoruz" denildi.