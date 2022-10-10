Haberler Kayserispor SÜPER LİG HABERLERİ | Yukatel Kayserispor'da Nurettin Korkmaz sezonu kapattı

SÜPER LİG HABERLERİ | Yukatel Kayserispor'da Nurettin Korkmaz sezonu kapattı

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da flaş sakatlık gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin genç futbolcusu Nurettin Korkmaz'ın sezonu kapattığı belirtildi. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 19:35
SÜPER LİG HABERLERİ | Yukatel Kayserispor'da Nurettin Korkmaz sezonu kapattı

Yukatel Kayserispor'un genç futbolcusu Nurettin Korkmaz sakatlandı. 2002 doğumlu futbolcunun sezonu kapattığı belirtildi.

Yukatel Kayserispor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Ümraniyespor maçı öncesi sakatlanan Nurettin Korkmaz'ın MR'ı çekildi. İlk tetkikleri yapılan Nurettin Korkmaz'ın sağ bacak ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak Nurettin Korkmaz, sezonu kapattı.

Yukatel Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nurettin Korkmaz, Ümraniyespor müsabakası hazırlıkları çerçevesinde 7 Ekim 2022 Perşembe günü yapılan antrenmanda sağ dizinden sakatlanmıştır. Yapılan tetkik ve muayene neticesinde sağ diz ön çapraz bağında kopma tespit edilmiştir. Oyuncumuza acil şifalar diliyoruz" denildi.

DİĞER
Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural dün masalsı bir düğünle evlenmişti! Yeni paylaşım yapan Sibel Can’dan aile pozu!
67’lik Gülşen Bubikoğlu aylar sonra bir ilke imza attı! Yeşilçam yıldızı son haliyle parmak ısırttı! Genç kızlar yanında hikaye...
Valerien Ismael'den Trabzonspor'a özel plan!
Kanarya'dan müthiş istatistik! Tek rakibi Manchester City
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gol düellosunda kazanan yok!
Ümraniyespor - Kayserispor maçı CANLI
GREEN CARD BAŞVURU EKRANI
Canlı döviz ve altın kuru takibi 10 Ekim Pazartesi
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 10 Ekim Pazartesi
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süle'den Terzic yorumu! "Kariyerim boyunca..." Süle'den Terzic yorumu! "Kariyerim boyunca..." 19:44
Kayserispor'da Nurettin Korkmaz sezonu kapattı Kayserispor'da Nurettin Korkmaz sezonu kapattı 19:35
Lucescu: Sığınaklarda korkuyoruz! Lucescu: Sığınaklarda korkuyoruz! 19:34
Avcı: Kazanarak devam etmek istiyoruz Avcı: Kazanarak devam etmek istiyoruz 19:33
Chijindu Ujah'a 22 ay men cezası Chijindu Ujah'a 22 ay men cezası 19:28
Görevine son verildi! Görevine son verildi! 19:23
Daha Eski
F.Bahçe Koleji Yalovaspor'a mağlup oldu F.Bahçe Koleji Yalovaspor'a mağlup oldu 19:17
Barcelona'dan Messi'ye dev jest! Barcelona'dan Messi'ye dev jest! 19:06
Messi'den kötü haber geldi! O maçta yok Messi'den kötü haber geldi! O maçta yok 18:58
Fransa'da flaş karar! PSG - Marsilya maçında... Fransa'da flaş karar! PSG - Marsilya maçında... 18:54
UEFA Avrupa Ligi'nden F.Bahçe paylaşımı! UEFA Avrupa Ligi'nden F.Bahçe paylaşımı! 18:41
Lucescu o anı anlattı! Füze saldırısı... Lucescu o anı anlattı! Füze saldırısı... 18:31