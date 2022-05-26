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KAYSERİSPOR SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE | Kayserispor - Sivasspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Kayserispor ve Sivasspor hem kupayı müzesine götürmek hem de Avrupa Ligi biletini almak için mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Sivasspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 11:29 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 11:30
KAYSERİSPOR SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE | Kayserispor - Sivasspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Final müsabakasında Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Sivasspor maçı 26 Mayıs Perşembe günü saat 20:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR BİR KEZ KAZANDI SİVASSPOR İLK KEZ FİNALDE

Yukatel Kayserispor, daha önce bir kez final oynadığı kupada şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 2007-2008 sezonunda finalde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Kayseri ekibi, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 berabere biten maçta rakibine penaltı atışlarında 11-10 üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü. Demir Grup Sivasspor ise tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda final oynayacak.

REKORLAR GALATASARAY'DA

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip. Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

15 AYRI TAKIM KAZANDI

Türkiye Kupası'nı, 59 yıllık geçmişinde şimdiye dek 15 ayrı takım müzesine götürdü.

Kupada şimdiye dek Galatasaray 18, Beşiktaş 10, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor da birer kez mutlu sona ulaştı.

23 AYRI TAKIM FİNAL OYNADI

Türkiye Kupası'nın 59 yıllık geçmişinde daha önce 23 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 15'i en az 1 kez kupa sevinci yaşadı.

Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise eski ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir (2 kez) Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor, Aytemiz Alanyaspor.

Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor, Kayserispor ve Atiker Konyaspor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi.

EN ÇOK FİNAL KAYBEDEN TAKIM FENERBAHÇE

Fenerbahçe, 17 kez final oynayıp, bunlardan sadece 6'sında kupayı alırken, en fazla final kaybeden takım oldu.

Trabzonspor da 15 kez final oynadığı organizasyonda 9 kez kupayı müzesine götürdü.

Türkiye Kupası'nda ayrıca, Altay 7 kez finale çıkıp 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.

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