Kayseri destanı

Türkiye'nin kupasında Kayserispor tarih yazmaya devam ediyor... Hikmet Karaman ve öğrencileri Trabzon'da 1-0 yenildikleri rakiplerine karşı Kayseri'de de mağlup duruma düştüler. Skoru 2-1'e getirdikten sonra Bakasetas'ın golüyle herkes "Bu iş bitti" derken sarı-kırmızılılar uzatma bölümünde adeta şov yaptı. 90+1'de Mame Thiam turu yeniden ortaya getirdi. Emrah Başsan kendisinin ikinci, takımının 4. golünü kaydederek tarihi zaferi getirdi.



MÜTHİŞ BİR GERİ DÖNÜŞ

Kayserispor, kupada finale yükselirken bunu hiç de kolay şekilde başarmadı. Hopa, Iğdır ve 68 Aksaray'ı eledikten sonra son 16 turunda Kadıköy'de Fenerbahçe'nin karşısına dikildiler. İkinci yarısını 10 kişi oynadığı maçta 90+4'te Ramazan'ın golüyle çeyrek finale kaldılar. Son 8'de de bu defa Vodafone Park deplasmanında Beşiktaş'ı 2-1 ile elediler. Yarı finalde de Trabzonpor karşısında müthiş bir dönüşe imza atarak ilk finalist oldular.



DORUKHAN YİNE SAĞ BEKTE

ABDULLAH Avcı, Kayserispor deplasmanına beklenilen 11'le çıktı. Savunmanın sağında son maçta görev verdiği Serkan Asan'ın yerine Dorukhan Toköz'ü sahaya sürdü. Sol bekte ise İsmail Köybaşı'nın yerine Puchacz'a şans tanıdı. Sol kanatta ise 3 maç sonra Anthony Nwakaeme mücadeleye 11'de başladı.



EMRAH BAŞSAN MAÇI ÇEVİRDİ

İkinci yarıda oyuna dahil olan Emrah Başkan mükemmel bir performans sergiledi. Tecrübeli kanat oyuncusu attığı 2 golle Kayserispor'u finale taşımaya başardı. Önce skoru eşitleyen golü kaydetti. Ardından da finali getiren golü ağlarla buluşturdu.



NE BULDULARSA ATTILAR

Karadeniz ekibinin sol beki Tymoteusz Puchazs karşılaşma sonunda taraftarı eleştirdi: Kayserispor takımını tebrik ediyorum ama başka bir durum vardı. Taraftar ellerine geçeni sahaya fırlattı. Çok çirkin görüntülerdi. Hocamıza, kalecimize sürekli bir şey attılar.



İLK KORNER 78'DE GELDİ

Trabzonspor bu sezon hücum anlamında uzun süre sonra etkisiz bir maç çıkardı. Bordo-mavililer hücumda çoğalmakta bir hayli zorlandılar. 2 gol bulsalar bile ofansif anlamda sınıfta kaldılar. Karadeniz Fırtınası maçta ilk kornerini 78. dakikada kullandı.