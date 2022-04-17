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Kayserisporlu Emrah Başsan: Kupayı şehrimize getirmek istiyoruz

Yukatel Kayserisporlu futbolcu Emrah Başsan, salı günü Trabzonspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kupada finale gitmek istiyoruz. Kupayı da şehrimize getirmek istiyoruz" dedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 18:52
Kayserisporlu Emrah Başsan: Kupayı şehrimize getirmek istiyoruz

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası yarıfinal maçında deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon ve pas çalışması yaptı. Sarı kırmızılı takımın deneyimli çalıştırıcısı Hikmet Karaman antrenman sahasında Mert Çetin, Hosseini ve Campanharo ile bir süre toplantı yaptı.

Kayserisporlu futbolcu Emrah Başsan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Emrah Başsan konuşmasında, "Aldığımız galibiyetler güzel oldu. Takım arkadaşlarım, hocalarım ve size doğum günümü kutladığınız için teşekkür ederim. Galibiyetlerden ötürü hem kazandığımız hem kaybettiğimiz çok şey oldu. Hocamız her şeyin farkında. Önümüzde kupa maçı var. Kupa maçına konsantre olduk. Hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda elimizden geleni yapacağız. Kupada finale gitmek istiyoruz. Kupayı da şehrimize getirmek istiyoruz. Takım arkadaşlarımızla birlikte bir hava yakaladık. Bunu da sahaya yansıtarak güzel bir çıkış yakalarız" ifadesinde bulundu.

MİGUEL CARDOSO: BU MAÇLAR ZOR

İdman öncesi açıklama yapan Kayserisporlu futbolcu Miguel Cardoso, "Bildiğiniz gibi bu tarz maçlar, çok zor maçlar. Kupada iki Trabzonspor maçı olacak. İlkini deplasmanda oynayacağız. Sonra içeride oynayacağız. Bu maçlar zor. Şimdi yarı finaldeyiz. Öncelikli olarak ilk maça odaklanmamız gerekiyor. Daha sonra da kupanın ikinci maçına bakacağız" şeklinde konuştu.

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