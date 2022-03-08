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Spor Toto Süper Lig Haberleri: Andrea Bertolacci'den ilk gol

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28. hafta müsabakalarında Aytemiz Alanyaspor Kayserispor'a konuk oldu. Maç Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Kayserispor'un tek golünü devre arası transfer döneminde VavaCars Fatih Karagümrük'ten kadroya dahil edilen Andrea Bertolacci oldu. Bu gol Bertolacci'nin Kayserispor'a geldikten sonra ligdeki ilk golü oldu.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 13:24
Spor Toto Süper Lig Haberleri: Andrea Bertolacci'den ilk gol

Kayserispor'un Alanyaspor'a 2-1 kaybettiği maçta sarı kırmızılı takımın golünü Andrea Bertolacci kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Kayserispor'da, karşılaşmanın 34. dakikasında skoru 1-0'a getirirken, ağları havalandıran Andrea Bertolacci bu sezon sarı kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti. Devre arasında Karagümrük'ten transfer edilen İtalyan orta saha oyuncusu attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Sahaya onbirde çıkan ve 62 dakika sahada kalan Bertolacci yerini Gustavo Campanharo'ya bıraktı.

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