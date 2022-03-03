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Gavranovic&Cardoso A.S

Kayseri’ye turu getiren golcüleri performansları ile parmak ısırttı Gavranovic sarı kırmızılı formayla 20 maçta 11 gol, 5 asist üretti.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 06:50
Gavranovic&Cardoso A.S
Kayserispor'un ilk golünü kaydeden Mario Gavranovic son haftalardaki performansı ile dikkat çekiyor. 32 yaşındaki İsviçreli golcü, sarı kırmızılı forma ile çıktığı toplam 20 karşılaşmada 11 gol, 5 asistlik skor üretti. Gavranovic bunların 2 gol, 1 asistini de kupa maçlarında yaptı. Portekizli forvet Miguel Cardoso da kupada çıktığı 4. maçında 3. golünü kaydetti. Cardoso'nun ayrıca bir de asisti bulunuyor. Öte yandan Kayseri'nin dünkü galibiyetinde Lionel Carole'ün büyük payı vardı. Fransız futbolcu, hem Gavranovic hem de Cardoso'nun attığı gollerde asisti yapan isimdi. Oyuncu kupadaki ilk gol paslarını dün verdi.
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