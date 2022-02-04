Kayserispor - Hatayspor: 4-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Kaysrispor, 7 golün çıktığı mücadeleden 4-3 galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golleri 25'te İbrahim Akdağ (pen.), 47'de Carlos Mane, 61'de Emrah Başsan ve 68'de Uğur Demirok kaydetti.
Hatayspor'un golleri ise 51'de Dylan Saint-Louis, 70'te Simon Falette ve 90+4'te Mame Diouf'tan geldi.
Evinde üst üste 4. galibiyetini alan Kayserispor bu sonuçla puanını 34'e çıkarırken, galibiyet hasreti 3 maça yükselen Hatayspor ise 36 puanda kaldı.