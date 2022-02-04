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Kayserispor - Hatayspor: 4-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 24. haftasında Hatayspor'u ağırlayan Kayserispor, rakibini 4-3 mağlup edip evinde üst üste 4. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golleri İbrahim Akdağ (pen.), Carlos Mane, Emrah Başsan ve Uğur Demirok kaydetti.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 21:58 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 22:04
Kayserispor - Hatayspor: 4-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Kaysrispor, 7 golün çıktığı mücadeleden 4-3 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golleri 25'te İbrahim Akdağ (pen.), 47'de Carlos Mane, 61'de Emrah Başsan ve 68'de Uğur Demirok kaydetti.

Hatayspor'un golleri ise 51'de Dylan Saint-Louis, 70'te Simon Falette ve 90+4'te Mame Diouf'tan geldi.

Evinde üst üste 4. galibiyetini alan Kayserispor bu sonuçla puanını 34'e çıkarırken, galibiyet hasreti 3 maça yükselen Hatayspor ise 36 puanda kaldı.

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