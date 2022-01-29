Haberler Kayserispor Son dakika transfer haberleri: Kayserispor'un Rumen futbolcusu Alibec Atromitos'a kiralandı

Son dakika transfer haberleri: Kayserispor'un Rumen futbolcusu Alibec Atromitos'a kiralandı

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un Rumen futbolcusu Denis Alibec, Yunanistan'ın Atromitos takımına sezon sonuna kadar kiralandı. Oyuncunun maaşını Yunan ekibi ödeyecek.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 10:16
Son dakika transfer haberleri: Kayserispor'un Rumen futbolcusu Alibec Atromitos'a kiralandı

Süper Lig takımlarından Kayserispor'un Rumen futbolcusu Denis Alibec, Romanya'dan sonra Yunanistan'a kiralandı. Sezon başında Romanya'nın CFR Cluj takımına kiralanan Denis Alibec, devre arası transfer döneminde de Yunanistan'ın Atromitos takımına kiralandı.

Cluj teknik direktörü Dan Petrescu'nun ligin ikinci yarısında kadrosunda düşünmediği Denis Alibec, Yunanistan 1.lig takımlarından Atromitos'a kiralandı. Kayserispor bu transferden kiralama ücreti almayacak. Alibec'in maaşı ise Yunanistan takımı tarafından ödenecek.

DİĞER
Son dakika: Galatasaray’da Gedson Fernandes gerçekleri ortaya çıktı! Transferin açıklanması beklenirken…
Ablasını 15 yerinden bıçaklayan zanlıdan skandal ifade: İçindeki şeytanı öldürmek için yaptım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor