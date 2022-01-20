Kayseri'den şehre darbe

Süper Lig'in iki formda ekibi, kozlarını Kayseri'de paylaştı. Kayserispor'da; Mustafa ve Cardoso, Başakşehir'de ise Gulbrandsen ve Emre Çolak, ilk devrede girdikleri gol pozisyonlarında çerçeveyi bulamadı. Turuncu-lacivertlilerin baskısı altında geçen ilk yarı, golsüz beraberlikle sona erdi.



6 MAÇTIR NAMAĞLUP

Karşılıklı ataklarla geçilen ikinci yarıda 73'te Uğur Kayserispor'u öne geçirdi. 79'da Mane'nin füzesi direkte patladı. 90+3'te de Deniz'in şutu direkten dışarı çıktı ve Kayserispor, Emre Belözoğlu'yla kaybetmeyen Başakşehir'e ilk yenilgisini tattırdı. Kayseri ekibi de yenilmezlik serisini 6 maça taşıyıp taraftarlarını sevindirdi.



3 PUAN ÖNEMLİYDİ

Kayseri Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Belki maç rakibin kontrolündeydi ama golü biz bulduk. Burada önemli olan 3 puandı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Kasımpaşa'yı yeneceğiz" diye konuştu.