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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kayserispor'a teşekkür!

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Altay ile oynadığı maça yerli aşımız Turkovac yazılı formalarla çıkan Kayserispor için teşekkür mesajı paylaştı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 11:59
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kayserispor'a teşekkür!

Süper Lig'in 20. haftasında Altay'la karşılaşan Kayserispor, maça yerli corona virüsü aşımız "Turkovac" yazılı formalarla çıkmıştı. Kayserispor'un bu hareketine Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca kayıtsız kalmadı.

Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Kayserispor'a teşekkür etti.

İşte o mesaj:

Yukatel Kayserispor, Altayspor'la kendi sahasında yaptığı maça yerli aşımız Turkovac'ı formasına taşıyarak çıktı. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen aşımızın bu kez futbol üzerinden gündeme getirilmesine teşekkür ediyoruz.

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