Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kayserispor'a teşekkür!

Süper Lig'in 20. haftasında Altay'la karşılaşan Kayserispor, maça yerli corona virüsü aşımız "Turkovac" yazılı formalarla çıkmıştı. Kayserispor'un bu hareketine Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca kayıtsız kalmadı.

Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Kayserispor'a teşekkür etti.

İşte o mesaj:

Yukatel Kayserispor, Altayspor'la kendi sahasında yaptığı maça yerli aşımız Turkovac'ı formasına taşıyarak çıktı. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen aşımızın bu kez futbol üzerinden gündeme getirilmesine teşekkür ediyoruz.