Emre Demir ve Doğan Alemdar Kayserispor'a 57 milyon TL kazandırdı!

Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor'da altyapıdan yetişen oyuncular meyvesini vermeye başladı. Sezon başında ilk olarak kaleci Doğan Alemdar, takımda gösterdiği başarılı performansın ardından Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e 3,5 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Kayserispor'un altyapısından yetişen Emre Demir'in de dün yapılan açıklama ile La Liga takımlarından Barcelona'ya transferi gerçekleşti. Genç futbolcu yeni takımıyla 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kayserispor bu transferden de kasasına 2 milyon Euro koydu. Kayserispor bu sezon gerçekleşen iki transfer ile toplam 5,5 milyon Euro (57 milyon 145 bin TL) kazanmış oldu. Elde edilen gelir ile kulübün borç yükü azaldı.