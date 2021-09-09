Haberler Kayserispor Emre Demir bombası patladı! Menajeri resmen açıkladı

Emre Demir bombası patladı! Menajeri resmen açıkladı

Son dakika spor haberi: Kayserispor'un genç yıldızı performansı ile birçok kulübün transfer listesine girmişti. Ünlü menajer Ahmet Bulut, yıldız futbolcu ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Bulut, "Emre, dünyanın en iyi 5 takımından birine transfer olacak diyebilirim. Her şeyiyle anlaşıldı. İnşallah yakında da imzalar atılır." ifadelerini kullandı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2021 Perşembe 18:31
Emre Demir bombası patladı! Menajeri resmen açıkladı

Menajer Ahmet Bulut, Kayserispor forması giyen ve Barcelona ile anılan genç yetenek Emre Demir'in geleceği hakkında da önemli açıklamalar yaptı

Radyospor'da açıklamalarda bulunan Ahmet Bulut şunları söyledi:

"Emre Demir, genç bir oyuncu. 18 yaşına girecek. Bir takımla anlaştık. Ama şu anda bunu buradan açıklamam doğru olmaz. Bunu Berna Gözbaşı biliyor. Gözbaşı ile aylardır istişare halindeyiz. Emre, dünyanın en iyi 5 takımından birine transfer olacak diyebilirim. Her şeyiyle anlaşıldı. İnşallah yakında da imzalar atılır. Gelecek haftaya da bir açıklama yapılır. Ama Türk futbolu için çok önemli bir gelişme olacak. Kayserispor'dan dünyanın en iyi takımlarından birine transfer olmak kolay değil. Kulüp ocak ayında transfer olacak derse o zaman da olur. Emre de daha dün öğrendi nereye transfer olacağını."

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