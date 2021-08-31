Son dakika spor haberi: Kayserispor'da Campanharo'dan müjdeli haber!
Son dakika spor haberi: Yukatel Kayserispor kulübü, Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo'nun sağlık durumunun beklenenden daha iyiye gittiği haberini aldı. Koronavirüs hastalığını ağır şekilde yakalanan ve hala tedavisine devam edilen Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo'nun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Campanharo için 2-3 ay sahalardan uzak kalacak denilmişti ancak Brezilyalı futbolcu 2-3 hafta içerisinde takıma katılacağı bildirildi.
Geçen sezon sakatlık geçirdikten sonra, ağır şekilde koronavirüs salgınına yakalanan ve halen tedavisi sürdürülen Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo'nun sağlık durumunun iyiye gittiği haberi alındı. 2-3 ay takımdan uzak kalacağı söylenen ancak tedaviye üst seviyeden yanıt veren Campanharo'nun 2-3 hafta içerisinde takıma katılacağı ifade edildi.
Bu gelişme üzerine Kayserispor kulübü, Gustavo Campanharo'nun lisansını aktif etme kararı aldı. Yukatel Kayserispor kulübü, bu hafta sağlık kurulu ve Gustavo Campanharo ile görüşerek net bir karara varacak.