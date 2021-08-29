Kayserispor siftah yaptı

Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i tek golle yendi: 1-0. Sarı-kırmızılı takım, hızlı başladığı maçın 4. dakikasında Mame Thiam'ın golüyle öne geçti. Ev sahibi takım, beraberliği sağlamak için geliştirdiği ataklardan sonuç alamadı. Kayserispor, bu zaferle bu sezonun ilk galibiyetini aldı. Kötü günler geçiren Başakşehir ise ligde çıktığı üçüncü maçını da kaybetti. Kayseri gelecek hafta Kasımpaşa ile kapışacak.

'BÖYLE DEVAM'

Kayseri'nin hocası Hikmet Karaman, ilk zafer nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. Hız kesmeden devam etmek istediklerini kaydeden usta hoca, hemen Kasımpaşa sınavını düşünmeye başlayacaklarını sözlerine ekledi.