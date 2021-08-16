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Son dakika spor haberi: Kayserispor’da Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Lige deplasmanda Altay mağlubiyeti ile başlayan sarı-kırmızılı ekipte, Yalçın koşukavak ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Böylelikle Süper Lig'in ilk haftası sona ermeden 2 hoca ile yollar ayrılmış oldu. Kasımpaşa'da da Şenol Can ile yollar ayrılmıştı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 18:06
Son dakika spor haberi: Kayserispor’da Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Altay ile deplasmanda alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından takımla anlaşarak yollarını ayırdı.

Geçen sezonun 38'inci haftasında takımın başına geçen Yalçın Koşukavak yönetimindeki Kayserispor, Yukatel Denizspor'u 6-3 yenerken, Helenex Malatyaspor ile 1-1, Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0, Başakşehir ile 0-0 berabere kalırken, Feerbahçe'ye 2-1, yeni sezonda karşılaştığı Altay'a ise, 3-0 yenildi.


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