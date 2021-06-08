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Son dakika spor haberi: Yalçın Koşukavak ’ye geldi

Son dakika spor haberi: Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, dün ’ye geldi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 08:51
Son dakika spor haberi: Yalçın Koşukavak Kayseri’ye geldi
Hes Kablo Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak dün 'ye geldi.

Yeni sezonda yoluna devam edecek olan 'da çalışmalar başlıyor. Yeni sezonda son 2 sezondur yaşadığı sıkıntıları yaşamamak için yeni sezon planlaması ve transferler için dün Kayseri'ye gelen teknik adam Yalçın Koşukavak kolları sıvadı. Koşukavak, tesislerde Sportif Direktör ile görüşmelerine yaparken bugün başkan ile görüşmelerine devam edeceği belirtildi öğrenildi.
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