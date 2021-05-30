Haberler Kayserispor Son dakika spor haberi: Gustavo Campanharo'dan iyi haber! Taburcu oldu

Son dakika spor haberi: 'dan iyi haber! Taburcu oldu

Son dakika spor haberleri... takımlarından 'un Brezilyalı oyuncusu , Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma alınmasının ardından iyileşerek taburcu edildi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 09:17
Son dakika spor haberi: Gustavo Campanharo'dan iyi haber! Taburcu oldu

'un geride kalan sezonun ikinci yarısında sakatlığından ötürü faydalanamadığı Brezilyalı futbolcu , tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Ülkesi 'da corona virüsüne yakalanan ve yoğun bakım tedavisi gören Kayserisporlu Gustavo Campanharo hastaneden taburcu edildi. 29 yaşındaki futbolcu, taburcu olduktan sonra sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Hayata döndüğüm için Allah'a şükürler olsun" diye fotoğraf paylaştı.

29 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezon 24 lig maçında görev alırken 1 gol atıp 2 de asist yaptı. 4 kez sarı kart gören Gustavo Campanharo 1971 dakika oyunda kaldı.

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