Haberler Kayserispor İlhan Parlak’ın sözleşme bedeli arttı

’ın sözleşme bedeli arttı

ekibi takımının kaptanı ’ın geride kalan sezonda gösterdiği başarılı performanstan ötürü sözleşme bedeli artırıldı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 18:02
İlhan Parlak’ın sözleşme bedeli arttı

-2021 futbol sezonunda oynadığı futbol ve attığı goller ile takımın başarısında önemli rol oynayan , sezon sonu itibariyle zamlı bir ödeme aldı. Attığı goller ve sergilediği başarılı performanstan ötürü hem taraftarın gönlüne giren hem de yöneticilerin alkışlarını alan 34 yaşındaki futbolcu, Başkan 'dan zamlı ödeme aldı.

Kendisine vaadedilen sözleşme bedeline zam alan ve artmış bir şekilde alacağını tahsil eden İlhan Parlak, 2021-2022 futbol sezonunda da 'un başarısı için çaba sarf edecek. Kaptan İlhan Parlak, sarı kırmızılı forma için gösterdiği özverinin takdir edilmesinden ötürü son derece mutlu olduğunu ifade ediyor. İlhan Parlak, "Yeni sezonda yine Kayserispor için ter dökeceğim" dedi.

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