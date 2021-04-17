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Son dakika spor haberleri... 6 maçtır galip gelemiyor!

Son dakika spor haberleri... takımlarından Hes Kablo , galibiyete hasret kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, oynadığı son 6 maçta da kazanamadı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 09:41
Son dakika spor haberleri... Kayserispor 6 maçtır galip gelemiyor!

'de son haftalarda istediği sonuçlara imza atamayan Hes Kablo , oynadığı son 6 maçta galibiyet alamadı. 6 maçta 3 kez yenilen sarı-kırmızılı ekip, 3 beraberlik alarak 3 puan çıkardı. Sahasında , ve maçlarını kaybeden sarı-kırmızılılar, , ve ile oynadığı maçlarda beraberlikler aldı.

6 maçtır kazanamayan takım, 34 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar son 6 maçında 2 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü. Kayserispor'un oynadığı son 6 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:

30.Hafta: Kayserispor-Galatasaray 0-3
31.Hafta: Karagümrük-Kayserispor 3-0
32.Hafta: Kayserispor-Göztepe 1-1
33.Hafta: Trabzonspor-Kayserispor 1-1
34.Hafta: Kayserispor-Antalyaspor 0-1
35.Hafta: Konyaspor-Kayserispor 0-0

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