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Kayserispor - Antalyaspor maçı CANLI

'in 34. haftasında Kayserispor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Kayserispor kümede kalmak, Antalyaspor ise üst sıralara tırmanmak için galibiyeti hedefliyor. Zorlu mücadelenin CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 15:54
Kayserispor - Antalyaspor maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Kayserispor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.


KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Kayserispor: , Kolovetsios, , Attamah, , , Avramovski, , P. Henrique, , Luckassen

Antalyaspor: , Eren, , , , Kudriashov, , , , , Podolski

KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Antalyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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