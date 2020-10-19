Son dakika: Kayserispor'da corona şoku! 1 futbolcu pozitif

Tüm dünyada etkisini sürdüren corona virüsü pandemisi, futbolu da vurmaya devam ediyor. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün sabah saatlerinde bir oyuncumuzun COVID-19 benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulanmıştır.

Oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup gerekli tedavisine hemen başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Öte yandan Kayseri temsilcisinde geçen haftalarda 3 futbolcunun daha testi pozitif çıkmıştı.