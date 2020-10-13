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Kayserispor maçında locada 275 kişi olacak

'nun maçlarına belli sayıda seyirci alınması yönündeki kararının ardından Kayserispor, iç saha maçlarına alınacak seyirci sayısını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 550 kapasiteli locaya sahip olan Stadı'na 275 kişinin alınacağı duyuruldu.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 09:35 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 10:56
Kayserispor maçında locada 275 kişi olacak

'un iç saha maçlarında localarda 275 kişi olacak.

Hes Kablo Kayserispor'un iç saha maçlarında localara alınacak seyirci sayısı belli oldu. 'nun maçlarında locaların kapasitesinin yarısı kadar seyirci alınması yönündeki kararı üzerine Kayseri stadına kaç seyirci alınacağı belli oldu.


Kayseri Kadir Has Stadı'nda bulunan 51 locaya 550 olan kapasitesinin yarısı kadar, 275 seyirci alınacak. Bu çerçevede Hes Kablo Kayserispor ile arasında ligin 5.haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanacak müsabakayı iki kulüp yöneticileri, basın mensupları, stat görevlileri haricinde 275 kişi locadan izleyebilecek.

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