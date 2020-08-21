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21 Ağustos 2020, Cuma
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’da yabancı sevinci

Kayserispor’da yabancı sevinci

'un kontratı süren yabancıları kampa katıldı. Son olarak 'nin de takıma katılması ile çalışmalar daha da hız kazandı.

'un kontratı süren yabancıları kampa katıldı. Son olarak 'nin de takıma katılması ile çalışmalar daha da hız kazandı. Sarı-kırmızılılarda Lopes, Kvrzic, Campanharo, Situm, Rienstra, Henrique, yeniden anlaşılan Sapunaru ve kaleci Lung takımla çalışmalarını sürdürüyor.
  1. 21.8.2020
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