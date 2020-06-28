Berna Gözbaşı: Mensah'a yurt içi ve yurt dışından teklifler var - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Kayserispor Başkan Gözbaşı açıkladı! "Mensah'a teklifler var"

: Mensah'a yurt içi ve yurt dışından teklifler var

Berna Gözbaşı: Mensah'a yurt içi ve yurt dışından teklifler var

Başkanı , 2-0'lık galibiyetinin ardından transferin gözde ismi hakkında açıklamalarda bulundu. Ganalı orta saha oyuncusuna birçok takımın talip olduğunu belirten Gözbaşı, "Hemen hemen her takımdan, yurt içinden yurt dışından Mensah’a teklifler var. Ama bizim öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Bunları daha sonra değerlendireceğiz" dedi.

'in 29. haftasında deplasmanda 'u 2-0 yenen 'da Kulüp Başkanı , mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Gözbaşı, ismi , ve 'la anılan yıldız oyuncuları 'a birçok kulübün talip olduğunu söyledi.

"YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN TEKLİFLER VAR"
Ganalı orta sahadan övgüyle bahseden Başkan Gözbaşı, "Tabii ki Mensah Süper Lig'in en önemli oyuncularından biri. Hemen hemen her takımdan yurt içinden yurt dışından Mensah'a teklifler var. Ama bizim önce hedefimiz ligde kalmak. Bunları daha sonra değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.

"SÜPER LİG'DE KALMAYA KARARLIYIZ"

Sivasspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyeti de değerlendiren Gözbaşı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok heyecanlıyım. Çok önemli galibiyet aldık. Bu sene Sivasspor evinde hiç yenilmemişti. O yüzden hem heyecanlıyım, hem de çok mutluyum. Süper Lig'de kalmak için gerçekten çok mücadele ediyoruz. 7 puanda bir takım devraldım. Şu an neredeyiz. Bu bir başarı hikayesidir. İnşallah altın değerinde puan aldık. İlk günden beri mücadelemizi hiç bırakmadık. Önümüz açıldı.

Biz Süper Lig'de kalmaya kararlıyız. Bizim takımımızın yeri Süper Lig'dir. Ben yönetim, teknik kadro, futbolcular buna hepimiz inandık. Bu inançtan bir gün bile geri adım atmadık. Atmamaya da devam edeceğiz. Ayrıca salı günü benim doğum günüm. Futbolcularıma bana böyle erkenden hediye verdikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah Süper Lig'de kalma mücadelemize devam ediyoruz"

YÖNETİCİLER ARASINDA GERGİNLİK
Öte yandan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın açıklamasının ardından yöneticiler arasında gerginlik yaşandı. Başkan Gözbaşı'nın üzerine yürüyen Kayserisporlu bir yöneticiyi diğer yöneticiler sakinleştirirken, Gözbaşı ise aracına binerek stadyumu terk etti.

  1. 28.06.2020
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