Kayserispor'da büyük kabus! Bu sezon 5 kez...
Süper Lig'de 27 karşılaşmada topladığı 22 puanla son sırada yer alan Hes Kablo Kayserispor, bu sezon öne geçtiği 5 müsabakada üstünlüğünü koruyamayarak puan kaybına uğradı.
Süper Lig'in 27.haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, bu sezon 5.kez öne geçtiği müsabakada skor üstünlüğünü koruyamadı.
Ligin ilk yarısında sahasında oynadığı Galatasaray ve Denizlispor, ligin ikinci yarısında sahasında oynadığı Antalyaspor ve Ankaragücü müsabakalarında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan sarı kırmızılı ekip, deplasmanda oynadığı Fenerbahçe maçında da skor üstünlüğünü koruyamadı.
Hes Kablo Kayserispor'un öne geçip de kazanamadığı müsabakalar şunlar:
3. Hafta: Kayserispor-Galatasaray 2-3
5. Hafta: Kayserispor-Denizlispor 1-1
19. Hafta: Kayserispor-Ankaragücü 1-1
21. Hafta: Kayserispor-Antalyaspor 2-2
27. Hafta: Fenerbahçe-Kayserispor 2-1
- 16.06.2020
- Galatasaray'dan sağlık çalışanlarına büyük jest! İşte ilk görüntüler
- Deksametazon corona virüsüne karşı etkili oluyor mu? Deksametazon nedir?
- Galatasaray reddetti! Yıldız oyuncu geri dönüyor
- Yıldız futbolcudan flaş itiraf! "Beşiktaş'ta oynamayı G.Saray'dan daha çok isterim"
- Galatasaray'dan olay transfer! Muslera'nın yerine Beşiktaş'ın eski kalecisi...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kayserispor'da büyük kabus! Bu sezon 5 kez... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.