Kayserispor'da büyük kabus! Bu sezon 5 kez... - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
16 Haziran 2020, Salı
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Kayserispor'da büyük kabus! Bu sezon 5 kez...

Kayserispor'da büyük kabus! Bu sezon 5 kez...

'de 27 karşılaşmada topladığı 22 puanla son sırada yer alan , bu sezon öne geçtiği 5 müsabakada üstünlüğünü koruyamayarak puan kaybına uğradı.

'in 27.haftasında deplasmanda 'ye mağlup olan , bu sezon 5.kez öne geçtiği müsabakada skor üstünlüğünü koruyamadı.

Ligin ilk yarısında sahasında oynadığı ve Denizlispor, ligin ikinci yarısında sahasında oynadığı ve Ankaragücü müsabakalarında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan sarı kırmızılı ekip, deplasmanda oynadığı Fenerbahçe maçında da skor üstünlüğünü koruyamadı.

Hes Kablo Kayserispor'un öne geçip de kazanamadığı müsabakalar şunlar:

3. Hafta: Kayserispor-Galatasaray 2-3
5. Hafta: Kayserispor-Denizlispor 1-1
19. Hafta: Kayserispor-Ankaragücü 1-1
21. Hafta: Kayserispor-Antalyaspor 2-2
27. Hafta: Fenerbahçe-Kayserispor 2-1

  1. 16.06.2020
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