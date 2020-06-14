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14 Haziran 2020, Pazar
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Lung: Kazanan taraf olmalıydık

Lung: Kazanan taraf olmalıydık

'in 27. haftasında ile karşılaşan 'un başarılı kalecisi Lung, yaşadıkları mağlubiyetin üzüntüsünü yaşıyor. Rumen kaleci yaptığı açıklamada "Kazanan taraf olmalıydık" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

'da maçında alınan 2-1'lık mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor. Fenerbahçe karşısında 1 dakikada 2 gol yiyerek mağlup olan Sarı-Kırmızılılarda Rumen kaleci çabası puan için yeterli olmadı. Her iki yarıda yaptığı kritik kurtarışlar ile dikkat çeken Lung, maç sonunda takımına puan getirememenin üzüntüsü yaşadı.

Bu sezon ligde en çok kurtarış yapan kaleci arasında yer alan Silviu Lung, "Fenerbahçe maçında kazanan taraf olmalıydık. İyi oynadık. Gol bulduk. Daha çok gol bulabilirdik. Atamadık. Sonra şanssız goller yedik. Son dakikalarda daha dikkatli olup kazanmalıydık. Çok üzgünüm" dedi.

  1. 14.06.2020
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