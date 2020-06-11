Kayserispor İstanbul'a bu isimlerden yoksun geliyor! - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
11 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Kayserispor İstanbul'a bu isimlerden yoksun geliyor!

'a bu isimlerden yoksun geliyor!

Kayserispor İstanbul'a bu isimlerden yoksun geliyor!

'de yarın verilen aranın ardından ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan 'un kafilesinde , ve gibi isimler yer almıyor.

'in 27. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan Hes Kablo , son çalışmasını bugün yapıp öğleden sonra 'a giderek kampa girecek.

Corona virüsü nedeniyle uzun süredir oynanmayan Süper Lig'de 22 puanla 18. sırada bulunan Kayserispor, İstanbul deplasmanına, 21 kişilik futbolcu kadrosu ile gidecek. Bugün saat 15.00'te özel uçakla İstanbul'a gidecek sarı - kırmızılı takım kafilesinde yurt dışında bulunan , sarı kart cezalısı ile , henüz sakatlığından tamamen kurtulamayan Alpay Çelebi ile Nurettin Korkmaz, kaleci Hakan Arıkan ve idmanlara çıkmayan Aymen Abdennour maç kadrosunda yer almayacak.

Hes Kablo Kayserispor, 'nin Covid-19 virüs salgınından ötürü aldığı tedbirler çerçevesinde kafileye 5 yöneticinin yanı sıra 2 masör, 1 medya sorumlusu ve 2 de malzemeci dahil edebilecek.

  1. 11.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kayserispor İstanbul'a bu isimlerden yoksun geliyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA