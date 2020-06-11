Kayserispor İstanbul'a bu isimlerden yoksun geliyor!
Süper Lig'de yarın verilen aranın ardından Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Kayserispor'un İstanbul kafilesinde Miguel Lopes, Pedro Henrique ve Gustavo Campanharo gibi isimler yer almıyor.
Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, son çalışmasını bugün yapıp öğleden sonra İstanbul'a giderek kampa girecek.
Corona virüsü nedeniyle uzun süredir oynanmayan Süper Lig'de 22 puanla 18. sırada bulunan Kayserispor, İstanbul deplasmanına, 21 kişilik futbolcu kadrosu ile gidecek. Bugün saat 15.00'te özel uçakla İstanbul'a gidecek sarı - kırmızılı takım kafilesinde yurt dışında bulunan Miguel Lopes, sarı kart cezalısı Pedro Henrique ile Gustavo Campanharo, henüz sakatlığından tamamen kurtulamayan Alpay Çelebi ile Nurettin Korkmaz, kaleci Hakan Arıkan ve idmanlara çıkmayan Aymen Abdennour maç kadrosunda yer almayacak.
Hes Kablo Kayserispor, TFF'nin Covid-19 virüs salgınından ötürü aldığı tedbirler çerçevesinde kafileye 5 yöneticinin yanı sıra 2 masör, 1 medya sorumlusu ve 2 de malzemeci dahil edebilecek.
- 11.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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