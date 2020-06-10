İşte Saracoğlu'nda alınan corona virüsü önlemleri! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe İşte Saracoğlu'nda alınan corona önlemleri!

İşte Saracoğlu'nda alınan corona virüsü önlemleri!

İşte Saracoğlu'nda alınan corona virüsü önlemleri!

'in başlamasına sayılı günler kaldı. Kulüpler de corona virüsü salgınına karşı üst düzey önlemler alıyorlar. , hesabından maçı öncesi stadyumdaki son durumu paylaştı.

'in verilen aranın ardından yeniden başlatılmasına sayılı günler kala, kulüpler corona virüsü (Covid-19) salgınından korunmak için üst düzey tedbirler alıyor.

Ligin kalan haftalarına maçıyla başlayacak olan de, karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadyumu'nu dezenfektanlarla donattı. Sarı-lacivertli kulüp alınan önlemleri hesabından paylaştı.

Fenerbahçe 12 Haziran Cuma günü sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.



  1. 10.06.2020
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