İşte Saracoğlu'nda alınan corona virüsü önlemleri!
Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kaldı. Kulüpler de corona virüsü salgınına karşı üst düzey önlemler alıyorlar. Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Kayserispor maçı öncesi stadyumdaki son durumu paylaştı.
Süper Lig'in verilen aranın ardından yeniden başlatılmasına sayılı günler kala, kulüpler corona virüsü (Covid-19) salgınından korunmak için üst düzey tedbirler alıyor.
Ligin kalan haftalarına Kayserispor maçıyla başlayacak olan Fenerbahçe de, karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadyumu'nu dezenfektanlarla donattı. Sarı-lacivertli kulüp alınan önlemleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Fenerbahçe 12 Haziran Cuma günü sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.
- 10.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İşte Saracoğlu'nda alınan corona virüsü önlemleri! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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