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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Kayserispor'un genç golcüleri 25 haftada 21 gol attılar

Kayserispor'un genç golcüleri 25 haftada 21 gol attılar

takımının attığı 44 golün 21’ini iki isim kaydetti. 25.hafta sonunda 23 maça çıkarken 2 maçı ise hükmen kazanan sarı kırmızılı takım, rakip kalelere 44 gol atmayı başardı. Atılan 44 golün 21’ini Kılınç ve kaydetti.

Spor Toto Gelişim Elit Liginde mücadele eden , corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelenen liglerin ardından çalışmalarını video konferans yönetimi ile gerçekleştiriyor. Sarı-Kırmızılılar 25 hafta sonunda topladığı 38 puanla 9.sırada yer alıyor.

25.hafta sonunda 23 maça çıkarken 2 maçı ise hükmen kazanan sarı kırmızılı takım, rakip kalelere 44 gol atmayı başardı. Atılan 44 golün 21'ini Kılınç ve kaydetti. Takımın en golcü oyucusu 11 golle forvet Yunus Emre Kılınç olurken, 10 golle takım kaptanı Mehmet Eray Özbek ise ikinci sırada yer alıyor.

İşte gol dağılımı;

11 gol - Yunus Emre Kılınç

10 gol - Mehmet Eray Özbek

5 gol - Ethem Balcı

4 gol - Hayrullah Erkip

3 gol - Göktuğ Yayla

1 gol -Halil Can Durmuş, Emre Demir, Mustafa Adaktı, Alperen Elmas ve Enes Koçoğlu

  1. 04.05.2020
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