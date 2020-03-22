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22 Mart 2020, Pazar
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’un 8 kader haftası

Kayserispor’un 8 kader haftası

’de 26.hafta sonunda 22 puanla 18.sırada yer alan Has Kablo , kalan 8 haftada birbirinden önemli karşılaşmalara çıkacak. 8 maçın 4’ünü sahasında 4’ünü ise deplasmanda oynayacak olan Kayserispor, 15-16 puan almak istiyor.

, ligde kalan son 8 haftada kaderini belirleyecek. Ligde kalma adına büyük bir mücadele veren Sarı-Kırmızılılar kalan maçlarından az puan kaybı ile kapatarak büyük bir başarıya imza atmak istiyor. Sarı Kırmızılı kulüp yöneticilerinden Ali Kaynar, "Ligler yeniden başlayana kadar an iyi şekilde hazırlanacağız. Kalan maçlarımızdan gerekli puanları alarak kümede kalacağımıza inanıyorum" dedi.

  1. 22.03.2020
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