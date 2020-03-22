Kayserispor’un 8 kader haftası
Süper Lig’de 26.hafta sonunda 22 puanla 18.sırada yer alan Has Kablo Kayserispor, kalan 8 haftada birbirinden önemli karşılaşmalara çıkacak. 8 maçın 4’ünü sahasında 4’ünü ise deplasmanda oynayacak olan Hes Kablo Kayserispor, 15-16 puan almak istiyor.
Hes Kablo Kayserispor, ligde kalan son 8 haftada kaderini belirleyecek. Ligde kalma adına büyük bir mücadele veren Sarı-Kırmızılılar kalan maçlarından az puan kaybı ile kapatarak büyük bir başarıya imza atmak istiyor. Sarı Kırmızılı kulüp yöneticilerinden Ali Kaynar, "Ligler yeniden başlayana kadar an iyi şekilde hazırlanacağız. Kalan maçlarımızdan gerekli puanları alarak kümede kalacağımıza inanıyorum" dedi.
- 22.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kayserispor’un 8 kader haftası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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