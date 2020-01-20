Kayseri yıkıldı

Alanyaspor'a 5-1 yenilerek büyük bir hüsran yaşayan Kayserispor'da, kart cezalısı durumuna düşen futbolcuların da moral bozukluğu yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda kritik Ankaragücü maçı öncesinde sarı kart cezalısı olan Hasan Hüseyin Acar ile Djedje forma giyemeyecek.