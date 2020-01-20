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20 Ocak 2020, Pazartesi
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yıkıldı

Kayseri yıkıldı

'a 5-1 yenilerek büyük bir hüsran yaşayan 'da, kart cezalısı durumuna düşen futbolcuların da moral bozukluğu yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda kritik Ankaragücü maçı öncesinde cezalısı olan ile Djedje forma giyemeyecek.

'a 5-1 yenilerek büyük bir hüsran yaşayan 'da, kart cezalısı durumuna düşen futbolcuların da moral bozukluğu yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda kritik Ankaragücü maçı öncesinde cezalısı olan ile Djedje forma giyemeyecek.

  1. 20.1.2020
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