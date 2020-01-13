5. transfer 10 numaraya

Ligde kurtuluş savaşı verecek olan, sonuncu sıradaki Kayserispor, Kvrzic, Mesanovic, Oğuzhan Çapar, Enver Cenk Şahin transferlerinden sonra bir isimle daha anlaştı. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı maestro Gustavo Campanharo'yu kadrosuna kattı. İtalya'nın Hellas Verona ve Fiorentina takımlarında da forma giyen 28 yaşındaki 10 numara, Brezilya'da Chapecoense'de geçtiğimiz sezon oynadığı 25 maçta 2 gol, 1 asistlik bir katkı sağladı. Gustavo, geçen sezon 22 Şubat'ta 2 şampiyonluk yaşadığı Bulgaristan ekibi Ludogorets'ten Chapecoense'ye transfer olmuştu.

BALKES'İN STOPERİ KAYSERİ'DE

Transferin en hareketli kulübü olarak dikkat çeken Kayserispor, TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'dan 23 yaşındaki Oğuzhan Çapar'ı da aldı. Genç stoper, ilk yarıda 17 maçta forma giydi. 2 asisti bulunan Oğuzhan, bin 530 dakikada sahada kaldı. Başarılı futbolcu, Balıkesir altyapısında yetişti ve 2014'te profesyonel oldu.

