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13 Ocak 2020, Pazartesi
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5. 10 numaraya

5. transfer 10 numaraya

kurtuluş savaşı verecek olan, sonuncu sıradaki , Kvrzic, Mesanovic, , transferlerinden sonra bir isimle daha anlaştı.

kurtuluş savaşı verecek olan, sonuncu sıradaki , Kvrzic, Mesanovic, , transferlerinden sonra bir isimle daha anlaştı. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı maestro Gustavo Campanharo'yu kadrosuna kattı. 'nın Hellas Verona ve takımlarında da forma giyen 28 yaşındaki , 'da 'de geçtiğimiz sezon oynadığı 25 maçta 2 gol, 1 asistlik bir katkı sağladı. Gustavo, geçen sezon 22 Şubat'ta 2 şampiyonluk yaşadığı ekibi Ludogorets'ten Chapecoense'ye olmuştu.

BALKES'İN STOPERİ KAYSERİ'DE

Transferin en hareketli kulübü olarak dikkat çeken Kayserispor, 1. Lig ekibi 'dan 23 yaşındaki Oğuzhan Çapar'ı da aldı. Genç stoper, ilk yarıda 17 maçta forma giydi. 2 asisti bulunan Oğuzhan, bin 530 dakikada sahada kaldı. Başarılı futbolcu, altyapısında yetişti ve 2014'te profesyonel oldu.

  1. 13.1.2020
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