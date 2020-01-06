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06 Ocak 2020, Pazartesi
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kampa katıldı

Robert Prosinecki kampa katıldı

'un Hırvat Teknik Direktörü Prosinecki katıldı.

Ligin ilk yarısın 3 ile tamamlayan 'da göreve getirilen 4. Teknik Direktör , katıldı.
Ligin ikinci yarı hazırlıklarını 'da sürdüren sarı-kırmızılı takımın çiçeği burnunda Teknik Direktörü Robertd Prosinecki, Başkan ile 'da buluştu ve havayolu ile Antalya'ya gitti.

Teknik Direktör Prosinecki, akşam tanışma toplantısı düzenleyecek ardından da Başkan Berna Gözbaşı ile transfer zirvesi gerçekleştirecek.
  1. 06.01.2020
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