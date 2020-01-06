Kayseri'de transfer haftası - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
06 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Haberleri Kayseri'de transfer haftası

'de transfer haftası

Kayseri'de transfer haftası

Ligde sonuncu durumdaki 'da Başkan , bu hafta takıma yeni katılacak oyuncular olacağı müjdesini verdi. Başkan Gözbaşı, "Pazartesi'den itibaren isimleri bir bir açıklayacağım. Yarın hocamız da 'ya giderek kampa katılacak" diye konuştu.

Ligde sonuncu durumdaki 'da Başkan , bu hafta takıma yeni katılacak oyuncular olacağı müjdesini verdi. Başkan Gözbaşı, "Pazartesi'den itibaren isimleri bir bir açıklayacağım. Yarın hocamız da 'ya giderek kampa katılacak" diye konuştu.

  1. 6.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kayseri'de transfer haftası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN