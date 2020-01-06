Kayseri'de transfer haftası

Ligde sonuncu durumdaki Kayserispor'da Başkan Berna Gözbaşı, bu hafta takıma yeni katılacak oyuncular olacağı müjdesini verdi. Başkan Gözbaşı, "Pazartesi'den itibaren isimleri bir bir açıklayacağım. Yarın hocamız da Antalya'ya giderek kampa katılacak" diye konuştu.