Kravets kaldı
Kayserispor, Ukraynalı Artem Kravets'in gitmesine izin vermedi. Alacakları ödenen yıldız golcü, "Goller atmak için elimden geleni yapacağım" dedi.
Kayserispor, Ukraynalı Artem Kravets'in gitmesine izin vermedi. Alacakları ödenen yıldız golcü, "Goller atmak için elimden geleni yapacağım" dedi.
- 5.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
Kravets kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.