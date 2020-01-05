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05 Ocak 2020, Pazar
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Kravets kaldı

Kravets kaldı

, 'in gitmesine izin vermedi. ödenen yıldız golcü, "Goller atmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

, 'in gitmesine izin vermedi. ödenen yıldız golcü, "Goller atmak için elimden geleni yapacağım" dedi.
  1. 5.1.2020
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