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24 Aralık 2019, Salı
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kümede kalmanın formülünü açıkladı!

Bülent Uygun kümede kalmanın formülünü açıkladı!

İstikbal Mobilya Teknik Direktörü , iç sahada oynayacakları maçların tamamını kazanarak kümede kalabileceklerini söyledi. Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan , talihsizlikler yaşamaya devam ettiklerini belirtti.

Kısıtlı kadroda sakatlıkların da üst üste geldiğini aktaran Uygun, şunları kaydetti:

"Bu kısmetsizlikleri ya da yaşadıklarımızı tabii kelimeler tarif etmiyor. Son maçımızda Artem Kravets'in omuz sakatlığı nüksetti. Ziya Alkurt'un kasığında bir sorun oluştu. Maçta bir darbe alan Hasan Hüseyin Acar'ın da tedavisine devam ediliyor. Zaten kadromuz çok kısıtlı. Bu kadroyla bazı şeyleri yapmakta zorlanıyoruz. Altyapıdan takviye yapıyoruz. Yönetim devre arasında gerekli hamleleri, gerekli planlamayı, transferleri yapacaktır. komitemiz bu konuda hassas bir çalışma yürütüyor. İnanıyorum ki yakın süreç içerisinde bütün sorunlarımızı hallederek 'u hak ettiği gücüne kavuşturacağımızı tahmin ediyorum."

Uygun, 2 Ocak'ta 'da kampa gireceklerini belirterek, "Antalya'daki 10-11 günlük kampımıza yeni transferlerimizi dahil etmemiz gerekiyor." dedi.

Kamp dönüşünde 'nda maçları olduğunu dile getiren Uygun, "Ondan hemen sonra lig maçına çıkacağız. Bizim için önemli olan lig. Bu dakikadan sonra kümede kalmak için içeride oynayacağımız bütün maçları kazanmalıyız. İkinci yarı rakiplerimizle evimizde oynuyoruz. Şampiyonluğa oynayan takımlarla deplasmanda oynuyoruz. Böyle bir avantajımız var. Bu avantajı iyi kullanmak istiyoruz. İçeride hiç kaybetmeden yolumuza devam etmeliyiz ki Kayserispor'u ligde bırakabilelim." diye konuştu.

ANTRENMAN

İstikbal Mobilya Kayserispor, 28 Aralık Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

  1. 24.12.2019
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