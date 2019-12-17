Emre’nin hayali Euro 2020 - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
17 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Haberleri Emre’nin hayali Euro 2020

’nin hayali Euro 2020

Emre’nin hayali Euro 2020

'un genç yıldız adaylarından Demir, gözünü A 'a dikti. 'ne gol atarak lig tarihinin bilinen en genç golcüsü olan 15 yaşındaki Emre, "A Milli Takım, her Türk futbolcunun hayalidir ve ben de o hayalle yaşıyorum" diye konuştu.

'un genç yıldız adaylarından Demir, gözünü A 'a dikti. 'ne gol atarak lig tarihinin bilinen en genç golcüsü olan 15 yaşındaki Emre, "A Milli Takım, her Türk futbolcunun hayalidir ve ben de o hayalle yaşıyorum" diye konuştu.

  1. 17.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emre’nin hayali Euro 2020 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN