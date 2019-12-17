Emre’nin hayali Euro 2020

Kayserispor'un genç yıldız adaylarından Emre Demir, gözünü A Milli Takım'a dikti. Gençlerbirliği'ne gol atarak lig tarihinin bilinen en genç golcüsü olan 15 yaşındaki Emre, "A Milli Takım, her Türk futbolcunun hayalidir ve ben de o hayalle yaşıyorum" diye konuştu.