Emre’nin hayali Euro 2020
Kayserispor'un genç yıldız adaylarından Emre Demir, gözünü A Milli Takım'a dikti. Gençlerbirliği'ne gol atarak lig tarihinin bilinen en genç golcüsü olan 15 yaşındaki Emre, "A Milli Takım, her Türk futbolcunun hayalidir ve ben de o hayalle yaşıyorum" diye konuştu.
Kayserispor'un genç yıldız adaylarından Emre Demir, gözünü A Milli Takım'a dikti. Gençlerbirliği'ne gol atarak lig tarihinin bilinen en genç golcüsü olan 15 yaşındaki Emre, "A Milli Takım, her Türk futbolcunun hayalidir ve ben de o hayalle yaşıyorum" diye konuştu.
- 17.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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