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12 Aralık 2019, Perşembe
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’de Henrique şoku!

Kayseri’de Henrique şoku!

'da de sakatlar ordusuna katıldı. maçında sakatlanan Brezilyalı forvetin 'ı çekildi.

'da de sakatlar ordusuna katıldı. maçında sakatlanan Brezilyalı forvetin 'ı çekildi. Sol üst adalesinde şişlik oluşan ve MR'ı çekilen Henrique'in ilk yarıyı kapattığı öğrenildi. Sambacı, 11 maçta görev aldığı sarı-kırmızılılarda 4 gol atarken, takımın en etkili oyuncularından birisi oldu
  1. 12.12.2019
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