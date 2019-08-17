Alanya’ya kilitlendi

Kayseri, yeni sezona yenilenmiş kadrosu ile iddialı başlayacak. Valencia'dan Abdennour, A.Madrid'den Mensah'ı alan sarıkırmızılılar, Erol Bulut'la hedef büyüten Alanya'yı ağırlayacak. 3 maçtır rakibine diş geçiremeyen ve Alanya'da 5-0 yenilen Hikmet Karaman'ın öğrencileri, geçen sezonun rövanşını almaya çalışacak.

ALANYA, AVRUPA'YI İSTİYOR

Geçen sezonun flaş ekiplerinden Alanyaspor ise yeni hocası Erol Bulut yönetiminde Avrupa hedefiyle yola çıkacak. Cisse, Fernandes, Efecan gibi yıldızların yanına Bammou, Salih Uçan ve Bakasetas'ı takviye eden turuncu- yeşilliler, Kayseri'de en az 1 puan hedefliyor.