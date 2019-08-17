Alanya’ya kilitlendi
Sezonu Alanya’yla açacak Kayseri, eksik kadrosuna rağmen, kombine rekoru kıran taraftarına güveniyor. Kayseri, yeni sezona yenilenmiş kadrosu ile iddialı başlayacak. Valencia'dan Abdennour, A.Madrid'den Mensah'ı alan sarıkırmızılılar, Erol Bulut'la hedef büyüten Alanya'yı ağırlayacak.
Kayseri, yeni sezona yenilenmiş kadrosu ile iddialı başlayacak. Valencia'dan Abdennour, A.Madrid'den Mensah'ı alan sarıkırmızılılar, Erol Bulut'la hedef büyüten Alanya'yı ağırlayacak. 3 maçtır rakibine diş geçiremeyen ve Alanya'da 5-0 yenilen Hikmet Karaman'ın öğrencileri, geçen sezonun rövanşını almaya çalışacak.
ALANYA, AVRUPA'YI İSTİYOR
Geçen sezonun flaş ekiplerinden Alanyaspor ise yeni hocası Erol Bulut yönetiminde Avrupa hedefiyle yola çıkacak. Cisse, Fernandes, Efecan gibi yıldızların yanına Bammou, Salih Uçan ve Bakasetas'ı takviye eden turuncu- yeşilliler, Kayseri'de en az 1 puan hedefliyor.
- 17.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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