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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Alanya’ya kilitlendi

Alanya’ya kilitlendi

Sezonu Alanya’yla açacak , eksik kadrosuna rağmen, kombine rekoru kıran taraftarına güveniyor. Kayseri, yenilenmiş kadrosu ile iddialı başlayacak. 'dan Abdennour, A.Madrid'den Mensah'ı alan sarıkırmızılılar, 'la hedef büyüten Alanya'yı ağırlayacak.

, yenilenmiş kadrosu ile iddialı başlayacak. 'dan Abdennour, A.Madrid'den Mensah'ı alan sarıkırmızılılar, 'la hedef büyüten Alanya'yı ağırlayacak. 3 maçtır rakibine diş geçiremeyen ve Alanya'da 5-0 yenilen 'ın öğrencileri, geçen sezonun rövanşını almaya çalışacak.

ALANYA, AVRUPA'YI İSTİYOR
Geçen sezonun flaş ekiplerinden ise yeni hocası Erol Bulut yönetiminde Avrupa hedefiyle yola çıkacak. Cisse, Fernandes, Efecan gibi yıldızların yanına Bammou, ve Bakasetas'ı takviye eden turuncu- yeşilliler, Kayseri'de en az 1 puan hedefliyor.

  1. 17.8.2019
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