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12 Temmuz 2019, Cuma
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Yasir'e sözleşme imzalattı

Kayserispor Yasir'e sözleşme imzalattı

İstikbal Mobilya , 2019-2020 sezonu için kadrosuna bir isim daha kattı. Sarı Kırmızılılar, 'nin anlaşma yaptığı 'yı Kayseri'ye getirerek resmi sözleşmeyi imzalattı.

Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllık Kayserisporlu yapan imzayı atan , "'a oynamaya geldim. Elimden gelenin en iyisi sahada sergilemek istiyorum. Hem kendimi geliştirmek hem de Kayserispor'un başarısına katkı vermek istiyorum" dedi.

YASİR SUBAŞI KİMDİR?
1 Ocçak 1996 Sakarya doğumlu. Tam adı Karahan Yasir Subaşı. 23 yaşındaki Yasir 180 cm boyunda. Sol bek ve sol ön mevkinde oynuyor.
Daha önce Sakaryaspor (Alt yapı), U16, Fenerbahçe U17, Fenerbahçe U19, Anadolu Üsküdar (Kiralık), Fenerbahçe U21, Sakaryaspor (Kiralık), Ümraniyespor takımlarında oynadı. Geçen sezon Ümraniyespor forması ile 1. Lig'de 14 maça çıkıp 1183 dakika oyunda kaldı. 'nda ise 10 maç oynadı, 1 gol attı ve 896 dakika oyunda kaldı.

  1. 12.07.2019
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