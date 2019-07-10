Kayserispor'a Fransız stoper
Süper Lig'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Belçika'nın Clup Brugge takımında oynayan Benoit Poulain ile 2 yıllığına anlaştı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Belçika'nın Clup Brugge takımında forma giyen Fransız stoper Benoit Poulain'ı transfer etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, stoper mevkisinde görev yapan 31 yaşındaki Benoit Poulain ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Clup Brugge'de 4 yıl geçiren Benoit Poulain, geride kalan sezon çıktığı 24 lig maçında 1 gol kaydetti.
- 10.07.2019
- Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'ın yeni adresi belli oldu!
- Galatasaray'ın transferini Drogba bitiriyor!
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Ersun Yanal'ın transfer edilmesini istediği isimler
- Ever Banega transferinde son dakika gelişmesi! Galatasaray...
- Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...
-
Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
-
Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
-
Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
Kayserispor'a Fransız stoper haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.