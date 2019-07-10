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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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'a Fransız stoper

Kayserispor'a Fransız stoper

'de hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, 'nın takımında oynayan ile 2 yıllığına anlaştı

Spor Toto ekiplerinden İstikbal Mobilya , 'nın takımında forma giyen Fransız stoper etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, stoper mevkisinde görev yapan 31 yaşındaki Benoit Poulain ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Clup Brugge'de 4 yıl geçiren Benoit Poulain, geride kalan sezon çıktığı 24 lig maçında 1 gol kaydetti.

  1. 10.07.2019
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