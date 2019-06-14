Deniz Türüç imzayı attı
Kayserispor'un milli futbolcusu Deniz Türüç evlilik cüzdanına imzayı attı. Milli maçların ardından Hollanda'ya giden Kayserisporlu oyuncu Rüya Baksi ile evlenerek hayatını birleştirdi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı 10 numarası Deniz Türüç'ün ilk eşinden 5.5 yaşında Ayden adında bir oğlu bulunuyor. Deniz Türüç sevgilisi Rüya Baksi ile evlenirken, eşinin çocuk beklediği ve 2. kez baba olacağı belirtildi.
- 14.06.2019
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Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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