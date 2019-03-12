Hikmet Karaman: "Başakşehir maçını da galibiyetle süslememiz gerekiyor"
12 Mart 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Haberleri Hikmet Karaman: "Başakşehir maçını da galibiyetle süslememiz gerekiyor"

: "Başakşehir maçını da galibiyetle süslememiz gerekiyor"

Hikmet Karaman: "Başakşehir maçını da galibiyetle süslememiz gerekiyor"

Teknik Direktörü , pazar günü oynayacakları maçı ile ilgili olarak, "10 haftalık dönemde müthiş oynayan, haklı galibiyetler alan takımın 1 mağlubiyetten sonra bocalamaya girmeden iyi futbol ortaya koyup bu maçı da galibiyetle süslemesi gerekiyor" dedi.

'in 26'ncı haftasında, kendi sahasında lig lideri 'i ağırlayacak olan , bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde teknik direktör yönetiminde yapılan çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmanda futbolcular ısınma, kondisyon, pas, yan pas ve şut çalışması yaptı. Sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç, , Bilal Başaçıkoğlu ve Bernard Mensah antrenmana katılmadı. Kana Bıyık, Varela ve Sapunaru ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

'İYİ MAÇ ÇIKARTMAYI AMAÇLIYORUZ'

Antrenman öncesi açıklama yapan teknik direktör Hikmet Karaman, "Lider olan Medipol Başakşehir eğer bize karşı mağlup olursa o zaman başka şeylerle gündeme gelecek ama biz kendimizi düşünmek zorundayız. 10 haftalık dönemde müthiş oynayan, haklı galibiyetler alan takımın 1 mağlubiyetten sonra bocalamaya girmeden iyi futbol ortaya koyup bu maçı da galibiyetle süslemesi gerekiyor. Taraftara, takıma, yönetime, teknik heyete görevler düşüyor. Hafta içi yapacağımız antrenmanlarla, hafta sonu taraftarımızın desteği ile iyi bir maç çıkartmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

  1. 12.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hikmet Karaman: "Başakşehir maçını da galibiyetle süslememiz gerekiyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN