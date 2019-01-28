Hikmet Karaman: "Kazanmak için gideceğiz"

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcular düz koşu yaptıktan sonra kondisyon çalışarak çalışmalarına devam etti. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hikmet Karaman, kazanmak için Malatya'ya gideceklerini ifade ederek, "Bütün düşünce, hem ekonomisi hem takım planlamasıyla hedeflerin farklı olacağı bir Kayserispor olmak. Şehrimizin de aynı şeyi paylaşmasını istiyoruz. Şimdi Malatya maçı var. Çok önemli, şartlar ne olursa olsun, en iyi şekilde sahaya çıkmak zorundayız. Hem hocası, hem yönetimi, hem futbolcusuyla bir Anadolu takımı olarak Yeni Malatyaspor'un başarısını takdir ediyoruz. Fenerbahçe maçlarını izleyeceğiz. Daha sonra hafta içerisinde yapacağımız çalışmalarla başta kazanmak için gideceğiz. Her maç kazanmak için ama maç başladıktan sonra maçın gidişatına göre önlem almak zorundayız" şeklinde konuştu.

