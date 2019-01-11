Asamoah Gyan'dan Kayseri'nin tanıtımına büyük destek
11 Ocak 2019, Cuma
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'dan Kayseri'nin tanıtımına büyük destek

Asamoah Gyan'dan Kayseri'nin tanıtımına büyük destek

'un dünyaca ünlü futbolcusu ve iyi bir kullanıcısı olan Kayseri ve sarı-kırmızılı takımın tanıtımına destek oluyor.

'un renklerine bağladığı dünyaca ünlü forvet iyi bir futbolcu olduğu kadar iyi bir kullanıcısı. Tecrübeli futbolcunun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ve fotoğraflar binlerce kişi tarafından beğeni topluyor.

Ünlü futbolcu, kendi hesabından sarı-kırmızılı takımın ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü kampından görüntüler paylaştı. Gyan'ın paylaştığı görüntüler kısa sürede 21 bin 336 kişi tarafından izlendi.

1.80 boyunda ve 33 yaşında olan Ganalı ünlü futbolcu paylaştığı fotoğraf ve görüntülerle Kayseri'nin dünya çapında tanınmasına da destek vermiş oldu.

  1. 11.1.2019 10:52
  2. Güncelleme: 11.1.2019 11:11
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