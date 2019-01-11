Kayserispor'un renklerine bağladığı dünyaca ünlü forvet Asamoah Gyan iyi bir futbolcu olduğu kadar iyi bir sosyal medya kullanıcısı. Tecrübeli futbolcunun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ve fotoğraflar binlerce kişi tarafından beğeni topluyor.



Ünlü futbolcu, kendi hesabından sarı-kırmızılı takımın ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampından görüntüler paylaştı. Gyan'ın paylaştığı görüntüler kısa sürede 21 bin 336 kişi tarafından izlendi.



1.80 boyunda ve 33 yaşında olan Ganalı ünlü futbolcu paylaştığı fotoğraf ve görüntülerle Kayseri'nin dünya çapında tanınmasına da destek vermiş oldu.