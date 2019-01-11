Asamoah Gyan'dan Kayseri'nin tanıtımına büyük destek
Kayserispor'un dünyaca ünlü futbolcusu ve iyi bir sosyal medya kullanıcısı olan Asamoah Gyan Kayseri ve sarı-kırmızılı takımın tanıtımına destek oluyor.
Kayserispor'un renklerine bağladığı dünyaca ünlü forvet Asamoah Gyan iyi bir futbolcu olduğu kadar iyi bir sosyal medya kullanıcısı. Tecrübeli futbolcunun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ve fotoğraflar binlerce kişi tarafından beğeni topluyor.
Ünlü futbolcu, kendi hesabından sarı-kırmızılı takımın ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampından görüntüler paylaştı. Gyan'ın paylaştığı görüntüler kısa sürede 21 bin 336 kişi tarafından izlendi.
1.80 boyunda ve 33 yaşında olan Ganalı ünlü futbolcu paylaştığı fotoğraf ve görüntülerle Kayseri'nin dünya çapında tanınmasına da destek vermiş oldu.
- 11.1.2019 10:52
- Güncelleme: 11.1.2019 11:11
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Burak sıkı çalışıyor
Toplam 7
Yorum
dobra dobra beşiktaşa geldi diye iyi şeyler söylemek lazım demek. yusuf efendi Trabzon nerenin takımıydı acaba? orda oynarken buraka sövmek serbestmiydi
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Burak sıkı çalışıyor
Toplam 7
Yorum
murat1903 çıktıgın hermaçtan yuhalanırsın inşallah
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Ekuban bizim!
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah elimizden kaçırmayız ? Yoksa seneye fiyatı 5 ' e katlar ?
Asamoah Gyan'dan Kayseri'nin tanıtımına büyük destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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