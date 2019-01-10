Kayserispor - Osmanlıspor maçı yarıda kaldı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için Antalya'da kampta bulunan Kayserispor, hazırlık karşılaşmasında Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Osmanlıspor ile karşılaştı. Kayserispor karşılaşmaya; Lung, Tiago Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila Turan, Hasan Hüseyin, Mensah, Chery, Varela, Umut Bulut ve Artem Kravets 11'i ile çıktı. Osmanlıspor henüz ikinci dakikada Eric Ayuk'un attığı golle 1-0 öne geçti. Fakat karşılaşmanın 30'uncu dakikasında etkisini artıran yağmur nedeniyle karşılaşma her iki takımın teknik heyetlerinin görüşmeleri sonucunda hakem tarafından iptal edildi.