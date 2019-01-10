Kayserispor - Osmanlıspor maçı yarıda kaldı
10 Ocak 2019, Perşembe
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- maçı yarıda kaldı

Kayserispor - Osmanlıspor maçı yarıda kaldı

Antalya'da ile arasında oynanan hazırlık maçı fırtına nedeniyle yarıda kaldı.

Spor 'in ikinci yarısı için Antalya'da kampta bulunan , hazırlık karşılaşmasında Spor Toto 1'inci Lig takımlarından ile karşılaştı. Kayserispor karşılaşmaya; Lung, Tiago Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila Turan, Hasan Hüseyin, Mensah, Chery, Varela, ve Artem Kravets 11'i ile çıktı. Osmanlıspor henüz ikinci dakikada Eric Ayuk'un attığı golle 1-0 öne geçti. Fakat karşılaşmanın 30'uncu dakikasında etkisini artıran yağmur nedeniyle karşılaşma her iki takımın teknik heyetlerinin görüşmeleri sonucunda hakem tarafından iptal edildi.

  1. 10.1.2019 19:27
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