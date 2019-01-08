Kayserispor Boluspor maçı iptal oldu
08 Ocak 2019, Salı
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maçı iptal oldu

Kayserispor Boluspor maçı iptal oldu

’un Perşembe günü Antalya kampında oynayacağı hazırlık maçı iptal oldu.

ekiplerinden ilgin ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da devam ediyor. Antalya kampında planlanan hazırlık maçı 'un isteği üzerine iptal edildi.

Perşembe günü saat 17.00'de oynanması planlanan hazırlık maçı iptal edildi. İptal edilen hazırlık maçında sonrası Kayserispor'un hazırlık maçı oynayıp oynamayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.
  1. 8.1.2019 18:32
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