Kayserispor Boluspor maçı iptal oldu
Kayserispor’un Perşembe günü Antalya kampında oynayacağı hazırlık maçı iptal oldu.
Perşembe günü saat 17.00'de oynanması planlanan hazırlık maçı iptal edildi. İptal edilen hazırlık maçında sonrası Kayserispor'un hazırlık maçı oynayıp oynamayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.
- 8.1.2019 18:32
-
Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
-
Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
-
Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
Kayserispor Boluspor maçı iptal oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.