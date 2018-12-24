Kaptan Umut bu kez oynamadı
Kayserispor takım kaptanı Umut Bulut, bu sezon ilk kez lig maçında forma giyemedi.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşan Kayserispor'da takım kaptanı Umut Bulut, ilk 11'de sahaya çıkamadı. Teknik Direktör Hikmet Karaman, tecrübeli futbolcuyu yedek oturturken Artem Kravets'e ilk 11'de şans verdi.
3 oyuncu değişikliği yapan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Umut Bulut'a yine forma vermedi. Kayserispor'da Tiago Lopes'in yerine Levent Gülen, Artem Kravets'in yerine Silvestre Varela ve sakatlanarak oyunu tamamlayamayan Cristian Sapunaru'nun yerine ise Asamoah Gyan oyuna girdi.
UMUT'UN KARNESİ
Kayserispor takım kaptanı Umut Bulut, bu sezon ilk 15 lig maçında tam oynadı. 90'ar dakika oynayan Umut, Akhisarspor maçında ise 70 dakika oyunda kaldı. Tecrübeli futbolcu ligde 1420 dakika Kayserispor forması giyerken ilk kez bir lig maçında bu sezon kadroda olmasına rağmen oynamadı. Umut Bulut, ligin ilk yarısında Kayserispor forması ile 2 gol atarken 1 asist yaptı 1 kez de sarı kart gördü.
Umut Bulut, geride kalan hafta içerisinde Kayseri'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Altay'a karşı 18 dakika oynamıştı.
- 24.12.2018 13:20
- Güncelleme: 24.12.2018 13:36
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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Trabzonspor Çaykur Rizespor'u 4 golle geçti!
Toplam 1
Yorum
İbrahim Türkdemiir Bu aşama da yapılacak şey kulübe toyekün bir yardım kampanyası başladılmalıdır
Kaptan Umut bu kez oynamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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