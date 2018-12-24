Kaptan Umut bu kez oynamadı
24 Aralık 2018, Pazartesi
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bu kez oynamadı

Kaptan Umut bu kez oynamadı

takım kaptanı , bu sezon ilk kez lig maçında forma giyemedi.

'in 17. haftasında Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşan 'da takım kaptanı , ilk 11'de sahaya çıkamadı. , tecrübeli futbolcuyu yedek oturturken Artem Kravets'e ilk 11'de şans verdi.

3 oyuncu değişikliği yapan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Umut Bulut'a yine forma vermedi. Kayserispor'da Tiago Lopes'in yerine , Artem Kravets'in yerine Silvestre Varela ve sakatlanarak oyunu tamamlayamayan Cristian Sapunaru'nun yerine ise Asamoah Gyan oyuna girdi.

UMUT'UN KARNESİ
Kayserispor takım kaptanı Umut Bulut, bu sezon ilk 15 lig maçında tam oynadı. 90'ar dakika oynayan Umut, Akhisarspor maçında ise 70 dakika oyunda kaldı. Tecrübeli futbolcu ligde 1420 dakika Kayserispor forması giyerken ilk kez bir lig maçında bu sezon kadroda olmasına rağmen oynamadı. Umut Bulut, ligin ilk yarısında Kayserispor forması ile 2 gol atarken 1 asist yaptı 1 kez de sarı kart gördü.

Umut Bulut, geride kalan hafta içerisinde Kayseri'de oynanan rövanş maçında Altay'a karşı 18 dakika oynamıştı.

  1. 24.12.2018 13:20
  2. Güncelleme: 24.12.2018 13:36
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